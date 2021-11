Kandidatinnen zwischen 79 und 90 Jahre alt : 86-Jährige gewinnt in Jerusalem den Titel der Miss Holocaust Survivor

In Jerusalem fand die Wahl der Miss Holocaust statt, an der Überlebende der Massenvernichtung durch die Nazis teilnehmen. Die Kandidatinnen sind zwischen 79 und 90 Jahre alt.

Sie könne ihr Glück nicht in Worte fassen, so die gebürtige Rumänin.

In Israel hat eine 86-Jährige einen Schönheitswettbewerb von Holocaust-Überlebenden gewonnen. Salina Steinfeld wurde am Dienstag zur Miss Holocaust Survivor gekrönt. Sie könne ihr Glück nicht in Worte fassen, sagte die betagte Siegerin. «Ich habe es sehr genossen, einen Tag lang von Visagisten, Friseuren und Designern verwöhnt zu werden und hoffe, Israel zu Schönheit und Güte zu führen», so die betagte Beauty-Queen.