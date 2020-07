Auf der Strasse in Cham

86-Jährige wird von Trickdiebin bestohlen

Eine Diebin verwickelte eine 86-jährige Frau beim Einkaufen in ein Gespräch. Danach fehlte der Rentnerin nicht nur das Portemonnaie sondern auch der Hausschlüssel.

Wegen einem unguten Gefühl informierte das Opfer ihren Sohn, der sich sofort auf den Weg in die Wohnung seiner Mutter machte. Zu diesem Zeitpunkt war ihr noch nicht bewusst das sie bestohlen wurde.

Eine 86-jähriger Frau wurde am Freitag vor dem Coop Seehof in Cham von einer unbekannte Frau angesprochen.

Die 86-Jährige wurde vor dem Coop Seehof in Cham von einer unbekannten Frau angesprochen. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 16.45 Uhr. Die Fremde gab sich als Mitarbeiterin der Spitex aus und konnte durch eine geschickte Gesprächsführung den Wohnort der Rentnerin in Erfahrung bringen. Danach entfernte sich die unbekannte Frau. Nach dem Gespräch wurde das Opfer von einem schlechten Gefühl erfasst und sie informierte sofort ihren Sohn über den Vorfall.