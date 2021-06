Zeugenaufruf  - 87-jähriger Mann blutüberströmt angetroffen nach Überfall

In Beinwil am See wurde der 87-jährige Mann an seinem Wohnort von zwei Unbekannten überfallen. Der Mann wurde mittelschwer verletzt. Die Täterschaft hat sich mit Bargeld aus dem Staub gemacht.

Am Donnerstagmittag wurde ein 87-jähriger Mann von zwei unbekannten Tätern an seinem Wohnort in Beinwil am See überfallen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Kurz nach zwölf Uhr meldete der ältere Mann der Polizei, er sei überfallen worden und verletzt und benötige umgehend Hilfe. Daraufhin wurden mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei aufgeboten. Vor Ort wurde der Mann blutüberströmt gefunden. Er war mittelschwer verletzt und wurde ins Spital gebracht. Der ältere Mann gab den Patrouillen an, dass die Täter, ein Mann und eine Frau, mit Bargeld in unbekannte Richtung geflohen seien. Beide hätten Schweizerdeutsch gesprochen. Weitere Angaben konnte der Geschädigte nicht machen. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Kantonspolizei Aargau sagte auf Anfrage von 20 Minuten, dass sie ihre Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen hätten, jedoch momentan keine weiteren Aussagen machen können.