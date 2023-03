Siders VS: 88-Jähriger ersticht 79-Jährige Ehefrau 

Am 21. März erstach ein 88-jähriger Mann seine 79-jährige Frau in Siders VS.

Am 21. März erstach ein 88-jähriger Mann seine 79-jährige Frau in Siders VS. Die alarmierten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung schreibt.