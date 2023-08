88 Kilometer Höhe: «Mein Geist war komplett ruhig» – 18-Jährige erlebt Erde vom Weltall aus

… privaten Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic ins All fliegen.

Ein Mutter-Tochter-Duo durfte ins All fliegen.

Das private Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic brachte am 10. August mit dem Raumschiff VSS Unity erstmals Touristen ins All. Für zahlende Kunden kostete der Trip 450’000 Dollar (knapp 400’000 Franken).

Doch für die 46-jährige Keisha Schahaff aus dem Karibikstaat Antigua und Barbuda sowie deren 18-jährige Tochter Anastatia Mayers war der Blick aus 88 Kilometern Höhe, von wo aus sie die Erdkrümmung sehen und die Schwerelosigkeit geniessen konnten, kostenlos. Keisha hatte bei einer Verlosung mitgemacht und vor zwei Jahren die Tickets für den Weltraumflug gewonnen. Und so kam es, dass eines Tages Virgin-Chef Richard Branson persönlich vor der Haustür von Keisha stand, um ihr zu sagen: «Du fliegst ins All!»

Im Video ist der Start der Mission Galactic 02 zu sehen. Zum ersten Mal wurden drei private Touristen ins All gebracht.

«Zum ersten Mal war mein Geist komplett ruhig. Und obwohl ich keine Erwartungen hatte, wurden diese doch irgendwie übertroffen. Ich war nicht schockiert vom Aussehen der Erde, aber davon, dass ich sie mit eigenen Augen – in ihrer ganzen Pracht, von so einer grossen Distanz aus – sehen konnte», beschreibt Ana das spezielle Erlebnis gegenüber der BBC. Doch ihr erster Gedanke, als sie aus dem Fenster sah, sei «Oh mein Gott» gewesen. Sie habe zunächst nicht gewusst, wie sie den Anblick verarbeiten sollte. «Meine Gefühle waren völlig durcheinander. Ich hatte keine Angst, aber ich war sehr verwirrt.»

«Wünschte, ich könnte meine Gefühle in Worte fassen»

Der Ausflug ins All habe ihr gezeigt, dass die Erde etwas sei, «um das wir uns kümmern und das wir viel mehr schätzen müssen». Sie glaubt, dass es, wenn jeder diese Erfahrung machen könnte, den Menschen das Bewusstsein öffnen würde, «und ich glaube, dass das ein grosses Plus für die Zukunft ist».

Mutter Keisha machte sich zunächst etwas Sorgen um ihre Tochter, denn sie wusste nicht, ob sie möglicherweise in Panik geraten würde. «Aber sie hat das grossartig gemacht.» Es sei eine wunderbare Flucht von unserem Planeten, ein grossartiges Abenteuer gewesen. «Zu sehen, wie unsere Erde einfach so friedlich dasteht, das war der grösste Frieden, den man da draussen finden kann. Ich wünschte, ich könnte noch besser in Worte fassen, wie ich mich dabei gefühlt habe», sagt Keisha.