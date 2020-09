Mit einem deutlichen Ja nahmen Stadtberner und Stadtbernerinnen am Sonntag die Transparenzvorlage an. Ganze 88,4 Prozent der Abstimmenden legten ein Ja in die Urne. Damit erlässt Bern als erste Stadt der Schweiz Vorschriften zur Parteifinanzierung. Marieke Kruit, Präsidentin der SP/Juso-Fraktion im Berner Stadtrat, jubelt über das Resultat: «Es ist ein ausserordentlich deutliches Zeichen, das Bern hier setzt. Das Volk will offensichtlich mehr Einsicht, wie Parteien arbeiten und sich finanzieren.» Die Deutlichkeit der Zustimmung überrasche sie etwas, aber freue sie dafür umso mehr.

Weniger erfreut über das Resultat zeigt sich Alexander Feuz, Präsident der SVP-Fraktion im Berner Stadtrat: «Ich habe eine Annahme befürchtet, jedoch ist das Ausmass ausserordentlich.» Er bedauere das Resultat und spricht von einer «der schlimmsten Vorlagen seit langem». Die Wähler hätten sich vom Wort «Transparenz» blenden lassen: «Das klingt natürlich gut. Wer will schon gegen Transparenz sein?» Aber die Vorlage sei völlig unzweckmässig und bedeute einen enormen administrativen Aufwand für die Stadt Bern, die Kandidierenden und die Komitees. «Zudem ist sie nicht sauber ausgearbeitet und bietet allerhand Schlupflöcher», so Feuz.

Eidgenössische Initiative

Stadträtin Kruit entgegnet: «Die meisten Menschen in diesem Land halten sich an Vorgaben. Schlupflöcher gibt es immer, beispielsweise auch bei der Steuererklärung. Das ist aber auch kein Grund, keine Steuern zu erheben.» Wichtig sei, dass Staat und Volk ein Auge auf Parteifinanzierungen hätten. Dies sei nun ein erster Schritt. Kruit ist sich sicher, dass das Ja in Bern die nationale Tendenz aufzeigt. Unter Federführung der SP wurde 2017 die Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung» eingereicht. Das Schweizer Stimmvolk wird darüber an der Urne zu entscheiden haben. Kruit: «Das Resultat aus Bern stimmt mich diesbezüglich positiv.» Sie glaube, dass besonders Stimmberechtigte in anderen Städten ebenfalls das Anliegen unterstützten würden. Die Kantone Tessin, Genf, Neuenburg und Schwyz kennen bereits Vorschriften für Parteifinanzierung.