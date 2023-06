EM-Quali: Nati-Enttäuschung nach Rumänien-Remis

In der Nachspielzeit kassierte die Nati gegen Rumänien noch den Ausgleich zum 2:2. SRF

Darum gehts Innert zwei Minuten hat die Nati gegen Rumänien einen sicheren Sieg aus den Händen gegeben.

Die Enttäuschung bei Trainer Murat Yakin ist gross. Dennoch lobt er das Team über weite Strecken des Spiels.

Granit Xhaka, Renato Steffen und Xherdan Shaqiri versuchen, den späten Punktverlust zu erklären.

«Es war ein Wunder», antwortet Nati-Trainer Murat Yakin nach dem enttäuschenden 2:2 auf die Frage eines rumänischen Journalisten, wieso man den Sieg nach einer derart dominanten Leistung noch so dramatisch aus den Händen gegeben habe. Man müsse sich an die eigene Nase fassen, dass man dieses Spiel nicht fertig gespielt habe, so Yakin. «Es war 89 Minuten lang ein perfektes Spiel, der Gegner war k. o. und dann verlieren wir noch die Kontrolle», analysiert der Nati-Coach. Man sei unkonzentriert und leichtsinnig gewesen, zu sicher, dass defensiv nichts mehr anbrennen würde. Und: «Wir haben sicher noch zwei bis drei hundertprozentige Chancen vergeben.»

Er habe in den Schlussminuten versucht, mit Einwechslungen und erfahrenen Spielern die Defensive zu stabilisieren. «Im Nachhinein wäre es cleverer gewesen, das Resultat zu halten. Doch ich kann es meiner Mannschaft nicht verübeln, dass sie weiterhin nach vorne gespielt hat», sagt der 48-Jährige. Die Enttäuschung sei gross, dass man sich für diese Leistung vor den eigenen Fans im ausverkauften Haus nicht belohnt habe. Auf eine grosse Kritik an seine Spieler verzichtet er. Für die EM-Quali bleibt Yakin ebenfalls zuversichtlich, nachdem man in dieser Kampagne erstmals Punkte abgegeben hat. «Wir haben genug Qualität in der Mannschaft, dass wir jetzt nicht nervös werden müssen.»

Das sieht der rumänische Trainer, Eduard Iordanescu, auch so. Nach dem Spiel sagt er: «Die Schweiz wird ganz sicher bei der EM dabei sein – sie war heute fantastisch und hat uns dominiert.» Doch sein Team habe den Glauben nie aufgegeben und das werde im Fussball belohnt.

Ärger bei Xhaka, Steffen und Shaqiri

«Das ist irgendwie auch das Schöne am Fussball. Wenn du bis zum Schluss daran glaubst, wird das belohnt», findet Granit Xhaka. Gleichzeitig ärgert sich der Captain natürlich über die zwei verlorenen Punkte: «Wir haben Rumänien über 90 Minuten total dominiert, aber wir müssen einfach das dritte Tor machen. Wir hätten heute 4:0, 5:0 oder 6:0 gewinnen können», so Xhaka. «Aber lieber passiert uns so etwas jetzt als später. Wir schauen vorwärts.»

Wie sein Trainer findet auch Renato Steffen, dass sich die Nati zu früh zu sicher gewesen sei. «Wir haben in der zweiten Halbzeit zu viel verwaltet. Daraus müssen wir unsere Lehren ziehen», so der Lugano-Flügel. «Wir wurden für kleine Fehler bestraft», sagt auch Xherdan Shaqiri, der aufgrund des verpassten Sieges seiner Traumvorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 nicht allzu viel abgewinnen konnte. «Ein sehr schöner Assist. Aber es ist schwierig, sich nach so einem Spiel über so etwas zu freuen. Es fühlt sich schon ein wenig wie eine Niederlage an», so Shaqiri.

Der Zuckerpass von Shaqiri im Video. SRF