9 Abwaschtipps von Menschen, die Abwaschen hassen

Am besten wäschst du bereits während de s Kochen s ab. Du wartest darauf, dass dein Spaghettiwasser heiss wird? Wasch schon mal die Schneidebrettchen ab, versorge, was du nicht mehr brauchst, und so weiter. Und wenn du unbedingt etwas einfach ins Waschbecken stellen willst, fülle es wenigstens vorher mit Wasser und Seife, damit die Essensreste nicht verkrusten. So verhinderst du, dass deine Küche nach jedem Essen so aussieht.