Nachts Duschen: 9 Dinge, die dir die Hausordnung nicht verbieten darf

Das heisst aber nicht, dass die Vermieterschaft ganz willkürlich Regeln auflisten darf. Die Hausordnung darf nämlich nicht gegen geltendes Recht verstossen oder die Mietenden in ihren Persönlichkeitsrechten einschränken. Die folgenden zehn Punkte haben in einer Hausordnung nichts zu suchen.

Duschverbot

Nach 22 Uhr ist fertig geduscht – wenn es nach der Hausordnung geht. Das schränkt das Privatleben der Mietenden aber zu sehr ein. Du darfst also auch nachts noch unter die Dusche. Ein Vollbad hingegen darf verboten werden, weil das Einlaufenlassen des Wassers recht laut ist und die Nachbarschaft stören kann.

Übernachtungsverbot für Gäste

Tierbesuchsverbot

Verbot von Kinderlärm

Rauchverbot

Die Hausordnung kann dir das Rauchen in der Wohnung nicht verbieten. Aber Achtung: Du kannst für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Rauchen entstanden sind, beispielsweise verfärbte Wände.

Auch wenn es in der Hausordnung oder im Mietvertrag so steht – ein Rauchverbot verstösst gegen die Persönlichkeitsrechte der Mieterschaft und ist somit nicht verbindlich. Wenn aber die Hausordnung das Rauchen in gemeinsamen Räumen wie Treppenhaus oder Waschküche verbietet, musst du dich daran halten.