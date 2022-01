Bessere Kommunikation: Diese Sätze sagen sich glückliche Paare ständig

Gewisse Formulierungen treffen einen hart. Deshalb haben wir verraten, welche toxischen Sätze du besser vermeiden solltest. Umgekehrt gibt es aber Aussagen, die sofort guttun. Hier kommen neun Beispiele für liebevolle Worte, die eine glückliche Paarbeziehung fördern. Tipp: Auch in Freundschaften können solche Sätze eure Bindung stärken.

1. «Ich bin da für dich»

Paare, die sich immer wieder erinnern, dass sie sich gegenseitig den Rücken stärken, können besser mit Herausforderungen umgehen und langfristig tiefes Vertrauen aufbauen. Denn was gibt es Schöneres, als zu wissen, dass dein Gegenüber voll hinter dir steht?

2. «Kann ich dir helfen?»

Selbständige Personen, die gleichzeitig wissen, dass sie in einer Beziehung Hilfe annehmen und anbieten dürfen, haben den Schlüssel zum Erfolg. Egal ob Steuererklärung ausfüllen, ein Gerät flicken oder einfach ein feines Abendessen kochen, wenn dein Gegenüber gestresst ist: Kleine Aufmerksamkeiten stärken den Teamgedanken.

Geben und nehmen – die besten Beziehungen sind die, in denen beide Personen Energie und Kraft voneinander schöpfen können.

3. «Du siehst umwerfend aus»

Regelmässige Erinnerungen daran, dass dein Gegenüber immer noch von dir angezogen ist, fühlen sich grossartig an. Dazu braucht es nicht Hunderte Komplimente am Tag (dagegen spricht natürlich auch nichts, wenn das euer Ding ist), aber immer wieder einmal einen liebevollen Kommentar, zum Beispiel: «Ich liebe diese Hosen an dir» oder «dein Lachen haut mich immer noch um.»