Neuer Vorschlag präsentiert

9 Fragen zur Werbung im Replay-TV

Ab 2022 sollen neue Regelungen für das Replay-TV gelten. Kunden erhalten ein doppelt so grosses Angebot, müssen für werbefreies Replay aber bezahlen. Die Genehmigung steht noch aus.

So sollen auf allen Kanälen Sendungen wie «Wilder» von SRF während 14 Tagen nach der Erstausstrahlung angeschaut werden können.

Am Freitag wurde eine Branchenlösung kommuniziert, die das Anschauen von Fernsehsendungen im Replay ab 2022 neu regeln soll. Die Verbände und Gesellschaften, welche die Vereinbarung ausgearbeitet haben, sind überzeugt, damit die Zukunft des Replay-Fernsehens gesichert zu haben. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft ( SRG ) ist skeptisch. 20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

Verschiedene TV-Sender, -Verbreiter und Verwertungsgesellschaften haben sich auf ein neues Modell für das Replay-TV geeinigt. Ab 2022 sollen die neuen Regelungen gelten. Dies wurde nötig, nachdem das Parlament es 2018 abgelehnt hatte, das Replay auf politischer Ebene zu regeln , und die involvierten Parteien dazu aufgerufen hatte, den Konflikt untereinander zu klären (siehe Box). Entschieden ist aber noch nichts: Der neue Tarif wurde am Donnerstag zur Genehmigung eingereicht.

Kann ich die Werbung ab 2022 nicht mehr überspulen?

Heute kann die übliche Werbung, welche Sendungen unterbricht – die sogenannten linearen Werbeblöcke – , im Replay einfach überspult werden. Andrea Werder, Geschäftsführerin der Interessengemeinschaft Radio und Fernsehen (IRF), erklärt die neuen Regelungen so: «Die linearen Werbeblöcke können künftig mit einem Klick übersprungen werden. Der Zuschauer hat also immer noch weniger Werbung. Es werden jedoch neu anstelle der linearen Blocks drei bis vier kurze Spots eingespielt.»

Wie lange werden die Werbespots sein?

Werder: «Beim Start der Replay-Sendung wird es eine Werbung von sieben Sekunden geben. Dazu kommen drei bis vier kurze Spots bei jedem Überspulen der linearen Werbeblöcke.» Auch wenn der Kunde den Pausenknopf drückt, wird eine Werbung eingeblendet werden. «Es wird sich um eine animierte Displaywerbung handeln, es wird also kein Spot, aber auch kein Standbild sein», sagt Werder.

Kann ich weiterhin werbefrei Replay-Sendungen schauen?

Wie viel werden Kunden für werbefreies Replay-TV bezahlen müssen?

Welche Vorteile bietet die neue Regelung den Kunden?

Der Kunde wird für werbefreies Replay mehr bezahlen müssen. Dafür wird er künftig Sendungen im Replay schauen können, welche bis zu 14 Tage zurückliegen. Bisher war das Replay-TV auf 7 Tage beschränkt. Ausserdem müssen Kunden künftig nicht mehr bis zum Start der Sendung zurückspulen, sondern sind nach Abspulen des Start-Werbespots automatisch am Anfang des gewünschten Programms.

Für welche Sender gilt das neue Angebot?

Der neue Tarif gilt für alle Sender, «kein Sender kann sich herausnehmen», sagt Werder. Der TV-Verbreiter hat dann die Wahl: «Entweder er bietet dem Kunden 14 Tage Replay auf allen Sendern mit den neuen Replay-Werbespots an oder 14 Tage Replay komplett ohne Werbung, also auch mit der Funktion, die linearen Blöcke zu überspringen.» Ausgenommen sind öffentlich-rechtliche Sender wie ARD oder ZDF: «Dort werden keine Replay-Spots zu sehen sein, diese Sender betreiben keine Werbung in der Schweiz», sagt Werder. Auch die Sender der SRG sind ausgenommen von den Replay-Spots.