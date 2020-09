Auf der Tägerhardstrasse in Wettingen ist am Mittwoch ein 9-jähriges Kind verletzt worden.

Eine 44-jährige Subaru-Fahrerin war am Mittwoch um etwa 14.30 Uhr auf der Tägerhardstrasse in Wettingen AG unterwegs. Dort kam es zur Kollision mit einem 9-jährigen Mädchen. Dieses war auf die Fahrbahn gerannt, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilt. Das Kind wurde weggeschleudert und verletzt. Eine Ambulanz brachte es mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital. Die Polizei klärt den Unfallhergang ab. Die Autofahrerin blieb unverletzt.