Amriswil - 9-Jähriger springt auf Strasse und wird von Auto erfasst

Kurz nach 19 Uhr fuhr am Samstag eine 45-jährige Autolenkerin auf der Egelmoosstrasse in Amriswil in Richtung Grenzstrasse. Gemäss den ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau sprang auf Höhe der Liegenschaft Nr. 21 ein Neunjähriger unvermittelt auf die Strasse, heisst es in einer Medienmitteilung.