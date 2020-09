Rehetobel AR, 25.09.2020: Ein 18-Jähriger lenkte sein Auto von Rehetobel AR in Richtung Zweibrücken. Der Lenker kam in einer Linkskurve von der Strasse ab und das Auto überschlug sich mehrfach. Es blieb schliesslich rund 70 Meter unterhalb der Strasse in einem Bachbett stehen. Der 18-Jährige wurde mittelschwer verletzt.