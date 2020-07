Umstrittenes Strassenprojekt

90 Einsprachen gegen Bypass-Projekt in Luzern eingegangen

Gegen die Luzerner Stadtumfahrung Bypass sind rund 90 Einsprachen beim Uvek eingegangen. Nicht nur den betroffenen Gemeinden bereitet das Projekt Sorge. Umweltverbände fordern gar, das Vorhaben zu unterbinden.

Die Einsprachefrist gegen den 1,8 Milliarden Franken teuren Bypass lief am Dienstag ab. Viele Einsprachen würden erfahrungsgemäss erst an jenem letzten Tag abgeschickt, hiess es beim Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) auf Anfrage. Jetzt ist auch die Zustellungsfrist verstrichen. Rund 90 Einsprachen wurden nun gezählt, teilte ein Uvek-Sprecher am Freitag mit.