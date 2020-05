Guinness World Record

90-jährige Gamerin spielt 8 Stunden pro Tag

Hamako Mori hat vor 39 Jahren mit dem Gamen angefangen. Jetzt hat sie den Weltrekord als älteste Youtube-Gamerin der Welt aufgestellt.

Millionen Views auf Youtube

Heute geniesst sie ihr Leben. «Ich freue mich, ein so langes Leben geniessen zu dürfen, und ich bereue es überhaupt nicht, so viel Zeit mit Gamen zu verbringen. Das war die richtige Entscheidung», sagt die Grossmutter. «Das Spielen fühlt sich für mich so an, als sei ich in einem Film.»