Haiti : 90 Menschen sterben nach Explosion von Tanklastwagen

Der Fahrer eines Tanklastwagens verlor in Haiti die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lastwagen kippte um und Treibstoff lief auf die Strasse. Dann kam es zur Explosion.

Nach der Explosion eines Tanklastwagens in Haiti ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Wie der stellvertretende Bürgermeister der Hafenstadt Cap-Haïtien, Patrick Almonor, am Montag mitteilte, erlagen am Wochenende rund ein Dutzend weitere Menschen ihren schweren Verletzungen. «Wir haben im Moment eine Bilanz von 90 Toten», sagte er. Noch immer seien einige Verletzte in einem kritischen Zustand.