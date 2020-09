Mehr Glück in der Schlussphase haben die St. Galler: André Ribeiro erzielt in der 83. Minute den Siegtreffer zum 1:0

In Genf läuft vieles gegen die Basler: Der Treffer von Valentin Stocker in der 21. Minute wird wegen eines Foulspiels aberkannt. Verteidiger Jasper van der Werff muss in der 30. Minute nach einer Notbremse vom Platz. Und eine Viertelstunde vor Schluss erhält das Heimteam einen Elfmeter zugesprochen, nachdem FCB-Verteidiger Albian Hajdari den Ball an den Arm bekommt. Alex Schalk versenkt sicher, und die Basler können in der Folge nicht mehr ausgleichen.