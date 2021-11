Corona-Impfung – 90 Personen fordern Geld vom BAG wegen «Impfschäden»

«Rötungen sind keine Impfschäden»

Übliche Nebenwirkungen fallen laut Brossin nicht unter den Begriff des «Impfschadens». Als Beispiel erwähnt sie Rötungen, Schwellungen und Verhärtungen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und leichtes Fieber.

Im Falle eines Impfschadens haften in erster Linie die Ärztin oder der Arzt, der Impfstoffhersteller oder die Behörden. Erst wenn die Gesuchstellenden belegen können, dass diese und auch keine Versicherung den Schaden decken, kommt die Haftung des Bundes in Betracht. Zudem muss sich die schwerwiegende Nebenwirkung direkt auf die Impfung zurückführen lassen. Laut BAG-Sprecherin Emma Brossin konnte dies in keinem der 90 Fälle bewiesen werden.