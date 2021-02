15 Millionen Dosen : 90 Prozent der Briten über 70 haben die erste Impfdosis

In Grossbritannien hat ein Grossteil der Risikogruppe eine erste Impfdosis erhalten. Die Regierung wertet das als Erfolg.

In Grossbritannien haben mehr als 90 Prozent der über 70-Jährigen eine erste Impfung gegen das Coronavirus bekommen. «Das ist ein einzigartiger, nationaler Erfolg», sagte der britische Premier Boris Johnson am Montagabend in London. Seine Regierung hat mit 15 Millionen Corona-Impfungen ihr Etappenziel für Mitte Februar erreicht.