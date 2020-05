Wildwuchs im Maskenmarkt

«90 Prozent der uns angebotenen Masken sind unbrauchbar»

Dubiose Anbieter, Wirrwarr um Auflagen und Gerangel um die Transportflüge: Händler leiden unter den Herausforderungen im Maskenmarkt. Ein Digitec-Galaxus-Mitarbeiter gibt Einblick.

«Hatten wir in den letzten Tagen Masken an Lager, waren sie im Nu ausverkauft», so Achermann. Weil die Nachfrage so gross ist, haben etliche Parteien ihre Finger im Maskenmarkt, auch Betrüger, wie die Polizeibehörde Europol warnt. Achermann ergänzt: «Wir wurden bereits von Dutzenden Zwischenhändlern angefragt, die ihre Produkte verkaufen wollen. Etwa 90 Prozent der Angebote sind aber unbrauchbar, insbesondere weil die nötigen Zertifikate fehlen oder weil diese gar gefälscht sind.»