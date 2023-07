Personalmangel bei der Polizei: 90 Prozent der Bewerber fallen durch – das sind die Gründe

Die Durchfallquote rangiert jedoch von rund 40 Prozent in Graubünden und bis zu 90 Prozent in Winterthur, Appenzell Ausserrhoden und Solothurn. (Symbolbild)

Im ganzen Land fehlt es an Polizistinnen und Polizisten. Als Konsequenz teilte beispielsweise die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mit, dass sie aufgrund von Personalmangel bis Oktober nur noch Pflichteinsätze gewährleisten kann. «Es ist momentan schlicht nicht möglich, dass wir bei jeder Lärmbelästigung zur Stelle sind», sagt Sprecher Hanspeter Krüsi. Auch Geschwindigkeitskontrollen oder Fusspatrouillen werden reduziert.

Wie eine Umfrage von 20 Minuten in allen 26 Kantonen zeigt, ist der Ostschweizer Kanton nicht der einzige, der mit einem massiven Personalmangel ringt. Bewerbungen für einen Platz in der Polizeischule gibt es laut verschiedenen Kantonspolizei jedoch genug.

Was sind also die Schwierigkeiten?

Die Durchfallquote ist kantonal unterschiedlich und rangiert von rund 40 Prozent in Graubünden und bis zu 90 Prozent in Winterthur, Appenzell Ausserrhoden und Solothurn. Bei der Stadtpolizei St. Gallen liegt die Durchfallquote durchschnittlich bei 36 Prozent. «Die Anzahl Bewerbender, die wegen des Sporttests oder dem Intelligenz-Test nicht bestehen, ist ziemlich ausgeglichen», sagt Sprecher Dionys Widmer.

Was sind die Anforderungen?

Die Anforderungen werden von den jeweiligen Kantonspolizeien bestimmt, sind jedoch in den Grundzügen ähnlich. So müssen Bewerberinnen und Bewerber in einer Mehrheit der Kantone über das Schweizer Bürgerrecht verfügen, einen einwandfreien Leumund vorweisen sowie sich einem Intelligenztest und einem Sporttest unterziehen. Im Wallis müssen Bewerberinnen und Bewerber im Rahmen des Sporttests beispielsweise über einen hohen Kasten springen, einen 30 Kilo schweren Sack ziehen und Seilspringen können. Im Intelligenztest werden gemäss Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen, die verbalen Fähigkeiten, die numerische Intelligenz, das schlussfolgernde Denken sowie die Merkfähigkeit geprüft.