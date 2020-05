Ex-Referee behauptet

«90 Prozent der Schiris sind Fans von Real»

Gibt es eine klare Tendenz bei den Schiedsrichtern in Spanien? Wenn man einem ehemaligen Top-Referee glauben mag: Ja, eindeutig.

Der ehemalige Schiedsrichter Eduardo Iturralde González scheint zumindest die Antwort auf die zweite Frage zu wissen. So glaubt er, dass es bei den Top-Referees in Spanien eine klare Tendenz gibt. In einem Podcast von «El Larguero» verrät er nämlich: «Etwa 90 Prozent sind Real-Fans und nur 10 Prozent halten zu Barcelona.»