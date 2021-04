In Ruswil ist eine Scheune komplett niedergebrannt.

In Ruswil brannte am Sonntag eine Scheune komplett nieder.

Am Sonntagnachmittag ist eine Scheune im Gebiet Guetischwand in Ruswil komplett niedergebrannt. Dabei wurden über 90 Tiere gerettet. Verletzt wurde niemand. «Sämtliche Tiere sind bei den anderen Bauern in der Nähe untergebracht. Den Tieren geht es gut.», sagte Simon Kopp, Kommunikationsbeauftragter der Staatsanwaltschaft Luzern. Bei dem Einsatz waren über 100 Personen der Feuerwehr Ruswil und Wolhusen beteiligt. Nun wird wegen der Brandursache ermittelt.