Wie in vergangenen Jahren wird es aber nicht aussehen: Das Gelände wird in drei Sektoren unterteilt. In jedem Sektor sollen 300 Personen zugelassen sein.

Musikfans können auf den Sommer hoffen: Im Sommer sollen Grossveranstaltungen wie Festivals unter hohen Auflagen stattfinden können. Für viel Vorfreude dürfte auch das B-Sides-Festival auf dem Sonnenberg in Kriens LU sorgen: Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, soll das Festival vom 16. bis 19. Juni stattfinden.

Weniger Konzerte, mehr Festivaltage

So sollen an jedem Festivaltag 900 Musikfans auf den Sonnenberg pilgern. Das Publikum wird dabei in drei Sektoren zu je 300 Personen unterteilt. «Wir haben uns an den Vorgaben orientiert, die im vergangenen Sommer galten», so Unternährer. Damals waren phasenweise Anlässe bis 1000 Personen und bis 300 Personen erlaubt. «Jeder Sektor verfügt über einen separaten Zugang, Verpflegung und Toiletten und auch eine Rückzugsmöglichkeit, in der es etwas ruhiger ist.» Die liebevolle Geländegestaltung, für die das B-Sides bekannt ist, soll dabei beibehalten werden.