Ein Motorboot mitten in der Flussbadi Oberer Letten – im Juli war ein 35-jähriger Mann trotz Fahrverbot für Schiffe in die Badi gefahren. Laut Lesern befanden sich zu dieser Zeit mehrere Personen im Wasser. Den Badegästen am Ufer habe der 35-Jährige den Stinkefinger gezeigt. Später sprang er von Bord des entwendeten Boots. Ein Bademeister konnte ihn festhalten, bis die Polizei kam und ihn in Handschellen abführte. Der Mann kam danach in medizinische Obhut. Das führerlose Boot wurde von einem Badegast unter Kontrolle gebracht.