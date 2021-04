In kanadischem Dorf : 900 Personen nach Biber-Angriff ohne Internet und TV

In einem Dorf in Kanada hatten Bewohner während 36 Stunden kein Internet und TV mehr. Grund für den Totalausfall war nicht etwa eine technische Panne, sondern Nagetiere.

Biber haben in einem Dorf in Kanada das Internet lahmgelegt.

In einem kleinen Ort im Westen Kanadas sollen Biber für einen 36-stündigen Ausfall von Internet, Fernsehen und Mobilfunk gesorgt haben. Die Nager hätten beim Dammbau an mehreren Stellen ein wichtiges Glasfaserkabel angeknabbert, teilte der Telekomkonzern Telus laut örtlichen Medienberichten mit. Rund 900 Kunden in der Ortschaft Tumbler Ridge in British Columbia seien betroffen gewesen.