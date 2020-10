Im Brief, der dem «Landboten» vorliegt, steht, dass das Telefonieren drinnen «leider eingeschränkt oder nicht mehr möglich» sowie mobil im Internet zu surfen «nicht mehr oder nur mit reduzierter Geschwindigkeit» möglich sei.

Im Winterthurer Neuwiesenquartier fällt bald für 900 Swisscom-Kunden der Empfang fürs Handy und Mobile-Internet weg. Der Grund: Am 17. November muss die Swisscom ihre 4G-Mobilfunkantenne auf dem Gewerbehaus an der Bleichestrasse abstellen. Das teilte der Telefon- und Internetanbieter seinen Kunden vor etwa einer Woche in einem Info-Schreiben mit, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.