Mörschwil SG

9000 Bäume mussten wegen des Borkenkäfers gefällt werden

Der Borkenkäfer hat sich im Mörschwiler Wald eingenistet. Er befällt die Fichten, sodass sie abgeholzt werden müssen. Dies ausgerechnet in der Brutzeit vieler Vögel. Doch auch die Waldbesitzer kriegen wegen des Käfers Probleme.

von Jil Rietmann

1 / 8 I m Mörschwiler Wald wurden kürzlich 20 Bäume gefällt. Dies genau in der Brutzeit von vielen Vögeln. « Es ist für keine Vogelbrut gut, wenn jetzt geholzt wird » , sagt Biologe Livio Rey von der Vogelwarte Sempach . Keystone/Symbolbild Der Regionalförster Raphael Lüchinger bedauer t , dass er genau in dieser Zeit die Bäume fällen musste. Doch er hatte keine andere Wahl. Keystone/Symbolbild Ein kleiner Käfer, der nicht grösser als der Kopf eines Streicholzes ist, hat sich in die Rinde n eingebohrt. Für die Fichten in ganz Europa ist das Tierchen tödlich . Raphael Lüchinger

Darum geht es In Mörschwil SG mussten kürzlich kranke Bäume gefällt werden.

Der Borkenkäfer hat die Bäume befallen.

Der einzige Weg, den Borkenkäfer loszuwerden, ist es, den kranken Baum zu fällen.

Die Waldeigentümer bleiben auf dem Käferholz sitzen, das eigentlich als Bauholz gedacht war.

Der Regen ist ein Lichtblick, weil der Käfer kein Fan von Feuchtigkeit ist und die Bäume sich erholen können.

I m Mörschwiler Wald wurden kürzlich 20 Bäume gefällt. Dies genau in der Brutzeit von vielen Vögeln. « Es ist für keine Vogelbrut gut, wenn jetzt geholzt wird » , sagt Biologe Livio Rey von der Vogelwarte Sempach zum «St. Galler Tagblatt». Zwischen April und August sollte man auf das Holzfällen verzichten. Der Regionalförster der Waldregion 1, die von Rorschach bis nach Wil geht, Raphael Lüchinger , bedauer t , dass er genau in dieser Zeit die Bäume fällen musste. Doch er hatte keine andere Wahl. Ein kleiner Käfer, der nicht grösser als der Kopf eines Streicholzes ist, hat sich in die Rinde n eingebohrt. Für die Fichten in ganz Europa ist das Tierchen tödlich. Der Käfer vermehrt sich rasend schnell, rund fünfzig Eier legt das Weibchen mehrmals pro Jahr ab. «Die Region St. Gallen ist glücklicherweise bis jetzt mit einem blauen Auge davongekommen, vor allem das Mittelland in der Schweiz hat mit dem Käferbefall zu kämpfen», sagt Lüchinger zu 20 Minuten. Das liege unter anderem daran, dass die Böden in diesen Regionen weniger speicherfähig seien als in anderen. Wenn das Wasser schnell abläuft und Bäume im Trockenstress sind, sind sie weniger widerstandsfähig.

Der einzige Weg, den Käfer zu vernichten, sei d ie Entnahme des befallenen Baumes zum richtigen Zeitpunkt . Danach wird er zur Weiterverarbeitung zu einer Sägerei gebracht oder ma schinell entrindet. Dadurch werden die Tiere getötet. Den Käferbefall entdeckt en die F örster durch kleine Löcher in den Stämmen und Spuren von Bohrmaterial. Der Fall war klar: « Wir müssen den Käfer erwischen, wenn er im Baum ist, noch bevor er ausfliegt und sich weiterverbreitet » , sagt Lüchinger. Bei hoher Population wür d e d er Käfer auch gesunde Bäume angreifen. Weitere Anzeichen für einen Käferbefall seien ausserdem Baumkronen, die sich rot oder braun färbten und dürr würden. «Dann ist es aber oft zu spät, weil der Käfer schon wieder ausgeflogen ist», sagt Lüchinger. Mit Borkenkäferfallen könne man feststellen, wo und wann die Käfer herumflögen und wie intensiv die Wälder kontrolliert werden müssten. «Bei der Kontrolle der Wälder sind wir auf die Mithilfe der Waldeigentümer angewiesen. Wir Förster sehen nicht jeden Käferbefall», so Lüchinger.

9000 Bäume von Käferbefall betroffen

In den letzten zwei Jahren haben Borkenkäferschäden sehr stark zugenommen, heisst es. In der Waldregion 1 musste man deswegen zwischen Oktober 2018 und September 2019 9000 Bäume fällen. Vor allem die Fichte ist von dem Käferbefall betroffen. Der Borkenkäfer bohrt sich in die Schicht zwischen Rinde und Holz, Kambium genannt, wo sich der Wasser - und Nährstofffluss des Baums befindet. « Dort unterbricht er den Saftstrom » , so Lüchinger. Die Wurzeln des Baums nehmen Wasser und Mineralstoffe aus dem Boden auf. Beides wird über den Stamm in die Zweige und Blätter oder Nadeln geleitet. « So entsteht ein stetiger Austausch von den Wurzeln in die Blätter. Wenn der Käfer dann diesen Strom unterbricht , vertrocknen die Nadeln » , erklärt Lüchinger. Die Krone färbe sich dann rotbraun , und der Baum stirbt ab.

Der Borkenkäfer Die Borkenkäfer sind eine Unterfamilie der Rüsselkäfer. Meistens sind sie braun oder schwarz, von denen sich viele Arten unter der Borke oder im Holz von Bäumen in selbst gebohrten Gängen fortpflanzen und die zum Teil grossen wirtschaftliche Schaden anrichten. Weltweit gibt es circa 6000 Borkenkäferarten (Stand 2014), aber es werden immer noch neue Arten entdeckt. Wenn Förster von «dem» Borkenkäfer sprechen, ist fast immer eine bestimmte Art gemeint, und zwar der Buchdrucker. Er wird auch Forstschädling genannt.

Vor allem nach starken Stürmen, wie Sabine und Gudrun dieses Jahres , würden die Käfer die um g estürzten und g eschwächten Bäume befallen. Solche Stürme gab es vermehrt in den letzten Jahren. Umgestürzte Bäume s eien perfekte s Brutmaterial für die Borkenkäfer , mindestens eine Zeit lang . Wenn d er Sommer dann noch zusätzlich trocken und sehr heiss i s t , fühlt sich der Käfer besonders wohl. Die Bäume werden durch Hitze und Trockenheit zusätzlich geschwächt. « Ein gefundenes Fressen für den Borkenkäfer » , sagt Lüchinger. Der Borkenkäfer verdoppele meist die Schadenmenge an kaputten Bäumen, die die Stürme bereits erschaffen haben. «Letztes Jahr hatten wir in unserer Region die Hoffnung, dass der Peak erreicht sein könnte, doch dann kamen die Stürme im Frühling, und wir hatten wieder das gleiche Problem wie vorher», so der Regionalförster.

Das durch den Käfer ganze Wälder verschwinden werden, denkt Lüchinger nicht. Es seien jedoch schon grössere Waldkomplexe abgestorben, zum Beispiel im bayrischen Wald vor ein paar Jahren. «Wir müssen nicht gleich schwarzmalen. In der Ostschweiz stehen nicht nur Fichten, sondern auch Laubmischwälder, die starke Käferwellen auch aufhalten würden», so Lüchinger. Langfristig werde die Fichte aber im Mittelland Mühe haben. Fichten-Monokulturen seien stark gefährdet.

Der Holzmarkt ist übersättigt

Ein grosses Problem haben durch den Käferbefall vor allem die Waldeigentümer. S ie müssen das Käferholz nämlich beseitigen und bleiben auf dem Nadelholz sitzen, das normalerweise als Baumaterial gedacht war. Sogar draufzahlen müssten die Waldbesitzer, um das Holz wegzuräumen, sagt Lüchinger. Urban Hettich, Leiter Forst und Liegenschaften bei der Ortsbürgergemeinde St. Gallen, der rund 1200 Hektaren Waldfläche in zwölf verschiedenen Gemeinden besitzt, sagt dazu: « Käferholz kann man nicht kostendeckend ernten. » Die Waldeigentümer müssten Reserven anzapfen. 60 Prozent in seiner Region seien Privatwälder, die von Leuten gepflegt werden, die nicht unbedingt finanziell abhängig von dem Wald sind. Ein ökonomischer Schaden sei es trotzdem. «Wo es aber problematisch wird, sind öffentliche Forstbetriebe oder private Forstunternehmen, wo auch Leute arbeiten», sagt Lüchinger. Seit Jahren schreiben Forstbetriebe schweizweit negative Zahlen. Es habe sogar schon Fälle gegeben, wo sich Ortsgemeinden hätten auflösen müssen, weil sie vom Wald abhängig und im Minus gewesen seien.