Ein normaler Praktikant?: 9000 Franken im Google-Praktikum? «Das muss der Ronaldo der IT sein»

Beim Praktikum in der IT beim Bund gibts deutlich weniger als bei Google. Laut einer Sprecherin sind die Praktika-Regeln in der gesamten Bundesverwaltung und damit im Bundesamt für Informatik gleich. So gibts während des Bachelorstudiums monatlich 2668 Franken und nach dem Masterstudium oder der Promotion bis zu 4180 Franken. Andere Arbeitgebende wie HP Schweiz halten sich auf Anfrage bedeckt. Die Swisscom als grösste Schweizer IT-Firma gibt ebenfalls keine Zahlen bekannt, Praktikumslöhne in der Höhe wie Google sie zahlen soll, gebe es aber nicht, sagt ein Sprecher. Wirtschaftsprüfer wie Deloitte oder Banken wie die Credit Suisse sagen ebenfalls nichts zur Praktikavergütung.