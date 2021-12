Corona-Rekord : 900’000 Briten könnten Weihnachten in Selbstisolation verbringen

Seit dem 16. Dezember sind in ganz Grossbritannien 766’000 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Heute könnten noch einmal 125’000 dazu kommen.

1 / 5 Aktuelle Trends deuten darauf hin, dass am Freitag in Grossbritannien 125’000 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet werden könnten. Getty Images Die Behörden haben Angst, dass das Gesundheitssystem zusammenbrechen könnte. Getty Images Die Abwesenheit von Mitarbeitenden im Gesundheitssystem habe sich im Monat Dezember verdreifacht. Getty Images

Darum gehts Am Donnerstag wurde in Grossbritannien ein Rekord an Corona-Neuinfektionen registriert.

Wenn es so weiter geht, befürchten die Behörden einen Kollaps des Gesundheitssystems.

In Schottland müssen auch Menschen in Quarantäne, die das Virus nicht haben, jedoch Kontakt mit infizierten Personen gehabt haben.

Fast 900’000 Menschen könnten gezwungen sein, den Weihnachtstag in Selbstisolation zu verbringen, nachdem sie sich in den letzten zehn Tagen mit Covid-19 infiziert hatten, wie eine Analyse der «Dailymail» zeigt. Insgesamt 766’000 Menschen in ganz Grossbritannien wurden seit dem 16. Dezember, dem Stichtag für das rechtzeitige Verlassen der Quarantäne, positiv auf das Virus getestet.

Und aktuelle Trends deuten darauf hin, dass am Freitag 125’000 weitere Britinnen und Briten positiv getestet werden, da die hochansteckende Omikron-Variante die Fallzahlen auf Rekordhöhe treibt. In den letzten zwei Tagen wurden täglich mehr als 100’000 Neuinfektionen registriert. In Schottland müssen auch Menschen in Quarantäne, die das Virus zwar nicht haben, aber engen Kontakt mit einer infizierten Person gehabt haben.

Einige möchten trotz positivem Test mit der Familie feiern

Social-Media-User und -Userinnen berichten, dass sie nur leichte Symptome wie Schnupfen haben. Sie verstehen deshalb nicht, warum sie auf die Feierlichkeiten im Beisein der Familie verzichten sollten. Einige schreiben sogar, dass sie auch ein positiver Test nicht vom Feiern mit den Liebsten abhalten werde.

Für fast 250’000 Menschen gibt es aber auch gute Neuigkeiten. Die, die zwischen dem 16. und dem 18. Dezember in England positiv auf Covid getestet wurden, können möglicherweise rechtzeitig auf die Festtage die Quarantäne verlassen. Denn damit die Schäden für die Wirtschaft und die lebenswichtigen Dienste wie den NHS, das nationale Gesundheitssystem Grossbritanniens nicht zu gross sind, können Menschen schon nach sieben Tagen aus der Isolation entlassen werden. Voraussetzung sind mehrere negative Corona-Tests.

Trotzdem herrscht in Grossbritannien eine gewisse Angst vor einem Systemkollaps. Am Donnerstag wurde ein Rekord von 119’789 Corona-Infektionen registriert. Die Abwesenheit von Mitarbeitenden im Gesundheitssystem habe sich im Monat Dezember verdreifacht. Auch bei den Transportbetrieben in London fehlen zurzeit 500 Menschen krankheitsbedingt.

