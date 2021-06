91-jähriger Pole Sobieslaw Zasada startet in Kenia bei der Rallye-WM

Das Bild zeigt den heute 91-jährigen Polen in jüngeren Jahren, in denen er viele Rallyes erfolgreich gefahren hatte.

Der Rallye-Europameister aus den Jahren 1966, 1967 und 1971 will trotz fortgeschrittenen Alters noch einmal einen WM-Lauf bestreiten – und das mit 91 Jahren. Wie er auf diese Idee kommt, erklärt der Rennfahrer der Nachrichtenagentur so: «Das Leben beginnt mit 90 Jahren, also mache ich das.» Der Pole geht beim Rennen vom 24.-27. Juni 2021 in Kenia als ältester Rallye-Fahrer in die Geschichte ein.