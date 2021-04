Die Stadtpolizei St. Gallen hat von den rund 650 Wegweisungen, die am Ostersonntag ausgesprochen wurden, 91 bereits wieder für ungültig erklärt. «Bislang haben sich 114 Personen bei uns gemeldet», so Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St. Gallen, zu FM1Today Drei davon waren Auskünfte bezüglich einer Wegweisung, in 19 Fällen hielt man an der Wegweisung fest und 91 wurden aufgehoben. Ein Fall ist noch hängig. Auf dem Rechtsweg sind rund 25 Rekurse eingegangen. Davon wurden 20 bereits wieder von der Polizei zurückgezogen.