Italien : 94-Jährige löst aus Einsamkeit Polizeieinsatz aus

Weil eine 94-jährige Frau im Norden Italiens sich etwas Gesellschaft wünschte, täuschte sie einen Einbruch vor. Die Polizei nahm ihr diese «harmlose Lüge» jedoch nicht übel. Ganz im Gegenteil.

In Italien hat eine einsame alte Dame einen Einbruch vorgetäuscht, um vor ihrem Umzug ins Seniorenheim noch einmal Besuch zu bekommen. Die 94-Jährige aus der nördlichen Provinz Lecco habe die Beamten am 8. April gerufen, teilte die Polizei am Dienstag auf ihrer Website mit. Dabei habe sich schnell herausgestellt, dass es keinen Einbruch gegeben habe und sie «nur ein bisschen Gesellschaft» wollte.