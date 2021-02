Israel : 94 Prozent der Geimpften haben weniger symptomatische Infektionen

Eine Studie in Israel hat die Daten von 600’000 bereits geimpften Personen ausgewertet. Laut Analyse hat die Mehrheit der Geimpften weniger häufig schwere Krankheitsverläufe und symptomatische Infektionen.

Eine Datenanalyse in Israel zum Einsatz des Biontech/Pfizer-Impfstoffes gegen Corona bescheinigt dem Präparat eine hohe Wirksamkeit. Die Krankenkasse Clalit hatte 600’000 Menschen in die Untersuchung einbezogen, deren zweite Impfung mindestens eine Woche zurücklag.

Nach Angaben einer Clalit-Sprecherin vom Sonntag gab es in der Gruppe der Geimpften 94 Prozent weniger symptomatische Infektionen wie in einer Kontrollgruppe noch nicht geimpfter Menschen. Bei denjenigen, die sich trotz Impfung infizierten, gab es 92 Prozent weniger schwere Verläufe. Von den 600’000 Menschen in jeder Gruppe waren etwa 430’000 zwischen 16 und 59 Jahren alt, die übrigen 60 und älter.