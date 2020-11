Ansteckungsgefahr : 94 Prozent der Mitarbeiter haben Angst vor der Rückkehr ins Büro

Die Angst der Angestellten vor dem Jobverlust ist in der Corona-Krise gross. Doch noch grösser ist ihre Furcht vor einer Ansteckung am Arbeitsplatz. Vertrauen in den Arbeitgeber und menschliche Fähigkeiten sind nun wichtiger denn je.