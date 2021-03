Eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage der Stadtpolizei St. Gallen erfasste am letzten Februarwochenende an der Lukasstrasse 95 Fahrzeuge, die zu schnell unterwegs waren. Zwei Schnellfahrer wurden mit über 100 km/h bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gemessen, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung der Stapo heisst. Beide werden wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zur Anzeige gebracht.