SBB zufrieden

«95 Prozent der Reisenden tragen eine Maske»

Seit dem 6. Juli gilt im öffentlichen Verkehr die Maskenpflicht. Laut der SBB hielten sich die allermeisten Passagiere daran.

Sie gilt in Zügen, Trams und Bussen, aber auch in Seilbahnen oder auf Schiffen. Ausgenommen sind Skilifte und Sesselbahnen.

SBB lobt hohe Tragequote

Die SBB geht von einer Maskentragequote von rund 95 Prozent aus. «In Einzelfällen hat unser Personal Reisende ohne Masken auf die neue Regelung hingewiesen», so Hirt. Es seien weiterhin diverse Massnahmen auf physischen und digitalen Kanälen vorgesehen. «Die hohe Tragequote am ersten Tag der Maskenpflicht zeugt aber davon, dass unsere Kundinnen und Kunden bereits gut Bescheid wissen.» Wie viele Personen des Zuges verwiesen wurden, weil sie keine Maske trugen, kann die SBB derzeit noch nicht sagen.

Steigende Auslastung

«Vergangene Woche lag die Auslastung im Fernverkehr bei 60 Prozent der Auslastung in der Vorjahresperiode. In der Vorwoche waren es 55 Prozent», so Hirt. Im Regionalverkehr seien es 70 Prozent, in der Vorwoche seien es 65 Prozent gewesen. «Die SBB ist überzeugt, dass dank des Entscheids des Bundesrates für eine Maskenpflicht die Frequenzen weiter steigen.»