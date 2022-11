Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann wird mit 95 Prozent abgewählt

Frankfurt : 95 Prozent stimmen für die Abwahl des Oberbürgermeisters

Wegen seiner mutmasslichen Rolle in der Affäre um überhöhte Gehälter sowie wegen sexistischer Aussagen und seines als anmassend empfundenen Verhaltens bei einer Fussball-Siegesfeier muss Peter Feldmann als Frankfurter Oberbürgermeister zurücktreten.

Bei der Siegesfeier von Eintracht Frankfurt entriss Peter Feldmann Trainer Glasner und Kapitän Rode den Pokal. Youtube

Darum gehts Der umstrittene Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ist bei einem Bürgerentscheid aus dem Amt gewählt worden.

Derzeit sitzt er wegen Korruptionsverdachts auf der Anklagebank des Frankfurter Landgerichts.

Es folgten Vorwürfe wegen sexistischer Äusserungen bei einem Flug ins spanische Sevilla zum Finale in der Europa League

Mit überwältigender Mehrheit haben sich die Einwohner von Frankfurt am Main gegen ihren Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) gestellt. 95,1 Prozent der Wahlberechtigten stimmten bei einem Bürgerentscheid am Sonntag für die Absetzung des 64-Jährigen, wie die Wahlbehörde am Abend in ihrem vorläufigen Endergebnis mitteilte. Das als hohe Hürde geltende nötige Quorum von mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten wurde deutlich überschritten.

Mehr als 200’000 Menschen gaben Stimme ab

Insgesamt 508’182 Menschen waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Damit die 30-Prozent-Hürde erreicht wird, mussten mindestens 152’455 von ihnen teilnehmen und auch für die Abwahl stimmen. 201’825 Menschen machten davon Gebrauch.

«Das Ergebnis ist nicht wie gewünscht», sagte der frisch aus der Corona-Quarantäne entlassene Feldmann in einer ersten Reaktion. Er wolle sich künftig als «einfacher Frankfurter Bürger» weiterhin an politischen Debatten in der Stadt beteiligen. Der Wahlausschuss wird das endgültige Wahlergebnis am kommenden Freitag feststellen. Mit Ablauf des selben Tages scheidet der 64-Jährige aus dem Amt aus.

Geld und Dienstwagen für frühere Lebensgefährtin?

Feldmann steht seit Monaten wegen seiner mutmasslichen Rolle in der Affäre um überhöhte Gehälter bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Kritik. Seit Oktober muss er sich in einem Prozess vor dem Landgericht wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme verantworten. Im März erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Demnach soll Feldmanns frühere Lebensgefährtin und spätere Ehefrau als Leiterin einer deutsch-türkischen Kita zu viel Geld und einen Dienstwagen erhalten haben.

1 / 7 Mit einer überwältigenden Mehrheit von 95 Prozent ist Peter Feldmann, der Oberbürgermeister der deutschen Stadt Frankfurt, abgewählt worden. IMAGO/rheinmainfoto 22.10.2022 Frankfurt am Main, Stadtpolitik: Die gemeinsame Plakatkampagne für die Abwahl von Oberbürgermeister Peter Feldmann am 6. 11. 2022 ist gestartet und geht in den Endspurt. IMAGO/Hartenfelser «Das Ergebnis ist nicht wie gewünscht», sagte der frisch aus der Corona-Quarantäne entlassene Feldmann in einer ersten Reaktion. IMAGO/Schüler

Die Anklage wirft dem 64-Jährigen vor, dass dieses Arbeitsverhältnis ab 2014 aufgrund seiner Stellung als Oberbürgermeister geschlossen worden sei. Im Wahlkampf 2018 soll die Frankfurter AWO Feldmann durch das Einwerben von Spenden unterstützt haben. Als Gegenleistung sei er mit der damaligen Verantwortlichen des Kreisverbands stillschweigend übereingekommen, die Interessen der AWO Frankfurt bei seiner Amtsführung «wohlwollend» zu berücksichtigen.

Öffentliche Auftritte sorgten für weitere Kritik

Die Vorwürfe wies Feldmann stets zurück. In einer von seinem Anwalt vor Gericht verlesenen Einlassung erklärte er, von den Vertragsdetails seiner späteren Ehefrau nichts gewusst zu haben.

Auch sonst sorgte Feldmann mit öffentlichen Auftritten für Kritik. Es folgten Vorwürfe wegen sexistischer Äusserungen bei einem Flug ins spanische Sevilla zum Final des Fussballbundesligisten Eintracht Frankfurt in der Europa League im Mai sowie wegen seines als anmassend empfundenen Verhaltens bei der anschliessenden Siegesfeier der Eintracht. Eintracht Frankfurt erteilte dem Oberbürgermeister daraufhin Stadionverbot.

Wegen Corona-Erkrankung nicht zu Verhandlung erschienen

Zudem sagte er in der von seinem Anwalt verlesenen Einlassung vor Gericht aus, dass er seine Frau nur wegen einer ungeplanten Schwangerschaft geheiratet habe. Er habe eigentlich eine Abtreibung der heute sechsjährigen Tochter gewollt. Für diese Äusserung und für die beiden Vorfälle im Fussballzusammenhang entschuldigte er sich inzwischen. Zum dritten Verhandlungstag am vergangenen Montag erschien Feldmann wegen einer Corona-Erkrankung nicht. Zudem liess er mitteilen, wegen eines «psychischen Ausnahmezustands» nicht verhandlungsfähig zu sein.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.