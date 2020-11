Eine Frau (46) in Rapperswil-Jona wollte im Sommer 2020 für das Mittagessen Pommes frites in einer Pfanne zubereiten.

Eigentlich wollte die 46-Jährige Mitte Juni 2020 nur Pommes frites für das Mittagessen zubereiten. Doch statt eines Mittagessens gab es Ärger. Und das kam so: Gegen 11.15 Uhr setzte die Frau eine Pfanne mit Speiseöl auf den Herd, um darin Pommes frites zu fritieren und schaltete den Herd ein. Anschliessend ging die Frau ins Kinderzimmer, um dort Wäsche zusammenzulegen und in einen Schrank einzuräumen, wie der Anklageschrift der St. Galler Staatsanwaltschaft zu entnehmen ist. Irgendwann hörte sie Geräusche aus der Küche und ging nachschauen.

In der Küche entdeckte die Frau die brennende Pfanne. Das erhitzte Öl hatte sich während der Abwesenheit der Frau entzündet. Die 46-Jährige ging darauf ins Wohnzimmer, wo sie die Feuerwehr verständigen wollte. Wollte. Denn laut Anklageschrift war sie dazu nicht in der Lage. Also ging sie zurück in die Küche, wo mittlerweile auch der Küchenschrank Feuer gefangen hatte. Mit einer Decke versuchte sie das Feuer zu löschen. Versuchte. Denn das klappte nicht. Die 46-Jährige suchte deshalb die Hauswartin auf, um diese um Hilfe zu bitten. Die Hauswartin alarmierte schliesslich die Feuerwehr, welche den Brand rasch löschen konnte.