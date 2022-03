Bombenangriff : 96-jähriger KZ-Überlebender in Charkiw ums Leben gekommen

Boris Romantschenko hatte als Jugendlicher mehrere Konzentrationslager überlebt. Nun ist er einem Bombenangriff der russischen Armee zum Opfer gefallen.

1 / 3 Bei einem russischen Bombenangriff auf ein Wohnhaus in Charkiw starb unter anderem der KZ-Überlebende Boris Romantschenko. REUTERS Die Stadt wurde vom russischen Militär stark bombardiert. via REUTERS Hier durchsuchen Rettungsarbeiter nach einem Angriff die Überreste eines Gebäudes in Charkiw. AFP

Darum gehts Der KZ-Überlebende Boris Romantschenko ist bei einem Bombenangriff auf Charkiw ums Leben gekommen.

Der 96-Jährige hatte als Jugendlicher mehrere Konzentrationslager überlebt.

Er war als Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos für die Ukraine tätig.

Am letzten Freitag ist der 96-jährige Boris Romantschenko durch einen Angriff auf sein mehrstöckiges Wohnhaus in der ostukrainischen Stadt Charkiw ums Leben gekommen. Dies sagte der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, am Montag. Er berief sich dabei auf Informationen eines langjährigen Vertrauten der Stiftung in Charkiw. Auch die Enkelin Boris Romantschenkos bestätigte dessen gewaltsamen Tod.

Romantschenko war lange Jahre im Internationalen Komitee Buchenwald-Dora als Vizepräsident für die Ukraine engagiert. Seit den 1990er Jahren sei er regelmässig zu Veranstaltungen auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers bei Weimar gekommen, so Wagner.



Die Stiftung schreibt auf ihrer Website: «Mit Entsetzen müssen wir vom gewaltsamen Tod von Boris Romantschenko berichten. Der ehemalige Buchenwaldhäftling und Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos für die Ukraine (IKBD) ist am Freitag in Charkiw umgekommen. Ein Geschoss traf das mehrstöckige Gebäude, in dem er wohnte. Seine Wohnung brannte aus.»

Das IKBD selbst hatte zu Beginn der Invasion den russischen Angriffskrieg scharf kritisiert und in einer Erklärung «an das tiefe Leiden der großen Zahl sowjetischer Häftlinge, unter denen die meisten Russen und Ukrainer waren», erinnert.

Boris Romantschenko sei am 20. Januar 1926 in Bondari bei Sumy geboren und 1942 nach Dortmund verschleppt worden, wo er unter Tage Zwangsarbeit leisten musste. Im Verlaufe der nächsten Jahre habe er die Konzentrationslager Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau und Bergen-Belsen überlebt.

Nach der Pandemie kam die Invasion

Seine Wohnung in Charkiw habe Romantschenko seit Monaten nicht verlassen – aus Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, so Wagner. Der 96-Jährige überlebte zwar die globale Pandemie, nicht jedoch die russische Invasion der Ukraine. Die Stiftung kommentierte dazu: «Der entsetzliche Tod von Boris Romantschenko zeigt, wie bedrohlich der Krieg in der Ukraine auch für die KZ-Überlebenden ist»

Wagner hatte sich schon zu Beginn des Krieges in der Ukraine besorgt um die dort lebenden KZ-Überlebenden gezeigt. So sagte er, es sei «besonders tragisch für die ukrainischen KZ-Überlebenden, die mit den russischen Häftlingen in den Lagern gelitten haben, und die nun im Luftschutzkeller sitzen und von russischen Bomben mit dem Leben bedroht werden.» Romantschenko, der vier Konzentrationslager überlebt hatte, ist der russischen Invasion zum Opfer gefallen.