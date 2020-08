Kurz vor Schulstart

97’000 Kinder haben sich in den USA in nur zwei Wochen angesteckt

In den USA haben sich bis zu 339’000 Kinder mit dem Corona-Virus infiziert. Über ein Viertel der Ansteckungen geht auf den jüngsten gemessenen Zeitraum zurück.

Bald enden auch in den USA die Sommerferien.

Die Zahlen bei Kindern steigen derzeit deutlich an.

In nur zwei Wochen haben sich in den vereinigten Staaten 97’000 Kinder mit dem Coronavirus angesteckt.

Laut einer neuen Studie einer US-Kinderärztevereinigung wurden in den USA über 97’000 Kinder positiv auf Covid-19 getestet – und das alleine in den letzten zwei Juli-Wochen. Insgesamt sollen sich in den Vereinigten Staaten seit Beginn der Pandemie bis zu 338’982 Kinder mit dem Virus angesteckt haben. Das bedeutet, dass sich über ein Viertel aller Ansteckungen im jüngsten gemessenen Zeitraum ereignet haben.