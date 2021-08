Förderung der Integration - 98 Geflüchtete finden dank Berner Pilotprojekt eine Arbeitsstelle 

Das Projekt lief von 2015 bis 2020. Beteiligt am Projekt waren unter anderem die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion GSI.

Ein Projekt des Kantons Bern integriert Geflüchtete in den Arbeitsmarkt.

Das Ziel des Pilotprojekts des Kanton Berns: die Integration von anerkannten sowie vorläufig aufgenommenen Geflüchteten im Arbeitsmarkt und somit in die Gesellschaft. Das Projekt, geführt von der kantonalen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion GSI, ermöglichte dem Grossteil der Projektteilnehmerinnen und Projektteilnehmern innerhalb eines Jahres eine Stelle zu finden. Unter den 98 vergebenen Stellen waren auch 16 Lehrstellen.

Das GSI beschreibt das Projekt als Erfolg: Die Menschen, die am Projekt teilnahmen, fanden nicht nur ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt, auch der Dialog zwischen den involvierten Akteurinnen und Akteuren wurde gefördert.

Das Projekt lief von 2015 bis 2020, die Auswertung der Daten wurde in einem Schlussbericht am Montag bekannt gegeben. Mit der Integration im Arbeitsmarkt können in der Sozialhilfe Einsparungen erzielt werden.