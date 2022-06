Florida: 98 Kilo, 5 Meter lang – Biologen fangen Rekord-Python ein

Screenshot Conservancy of Southwest Florida

Forscher des Naturschutzbundes Conservancy of Southwest Florida haben im Everglades Nationalpark ein Python-Weibchen entdeckt, das 122 Eier in sich trug.

Ein Team von Biologen des Naturschutzbundes im Südwesten des US-Staats Florida hat im Everglades Nationalpark ein rekordverdächtiges Python-Weibchen gefangen. 20 Minuten lang kämpften die drei Wissenschaftler mit dem Tier, bevor es «überwältigt» werden konnte, wie Teamleiter Ian Bartoszek an einer Pressekonferenz sagte. Auf die Waage brachte die rund fünf Meter lange Schlange sage und schreibe 98 Kilo. Die Experten vermuten, dass sie etwa 20 Jahre alt ist.

Der Dunkle Tigerpython wurde mithilfe eines männlichen «Lockvogels» entdeckt. Dafür benutzten die Forscher ein Männchen namens Dionysus, das mit einem Funksender ausgestattet wurde. Die Männchen führen die Biologen zu fortpflanzungsfähigen Weibchen. Dionysus hörte an einer gewissen Stelle im westlichen Teil des Dschungels auf, sich zu bewegen. «Wir wussten, dass er sich aus einem bestimmten Grund dort aufhielt, und das Team fand ihn mit dem grössten Weibchen, das wir bisher gesehen haben», sagte Bartoszek. Die weibliche Schlange trug bereits 122 Eier in sich, kurz zuvor hatte sie einen ganzen Weisswedelhirsch verzehrt.

Im August geht die Python-Jagd los

In den vergangenen zehn Jahren haben Forscher und Forscherinnen regelmässig Pythons in Florida gejagt, um die einheimischen Arten im Ökosystem zu schützen. 2013 gründete der Naturschutzbund das Python-Programm, bei dem mittlerweile mehr als 1000 Exemplare aus rund 260 Quadratkilometern in der südwestlichen Region des Staates erledigt wurden.