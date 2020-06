«99 von 100 Kunden wollen gar kein legales Tuning»

4 Fragen an Eugen Engeler*

«Polizei ist nicht in der Lage, das zu prüfen»

Es ist absolut problemlos möglich, ein Chiptuning ohne Typengenehmigung und Eintrag in die Fahrzeugpapiere für ein paar Hundert Franken zu machen, im Ausland ist das meist noch viel günstiger als in der Schweiz. Das Tuning kann so versteckt werden, dass bei der Motorfahrzeugkontrolle nichts bemerkt wird. Auch die Polizei ist nicht in der Lage, das zu prüfen.