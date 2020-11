Coronavirus in den USA : 99’000 Neuinfektionen an einem Tag – Trump schliesst Lockdown aus

Donald Trump hat einen Lockdown wie in mehreren Ländern Europas ausgeschlossen. In den vergangenen 24 Stunden gab es in den USA 99’000 Neuinfektionen in den USA.

1 / 5 Donald Trump spricht zu seinen Anhängern in Rochester. REUTERS Trump beschuldigte unter anderem Ärzte, die Corona-Fallzahlen zu überhöhen. (Archivbild) REUTERS Auch Herausforderer Joe Biden wurde von Trump erneut angegriffen und unter anderem als schmuddelig bezeichnet. REUTERS

Kurz vor der Wahl in den USA hat der führende US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci die Amerikaner auf eine Verschlechterung der Pandemie-Lage eingestimmt. «Uns steht eine ganze Menge Leid bevor. Es ist keine gute Situation», sagte Fauci der «Washington Post» in einem am Samstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Interview. Die USA könnten vor dem Herbst und Winter «unmöglich schlechter positioniert sein». Nach Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) überschritten die USA am Freitag erstmals die Marke von 99 000 registrierten Neuinfektionen.

Fauci gehört zur Coronavirus-Arbeitsgruppe des Weissen Hauses. Während Präsident Donald Trump für eine Rückkehr zur Normalität trotz der hohen Fallzahlen ist, wirbt Fauci für Schutzmassnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Trump hat den renommierten Experten in der Vergangenheit mehrfach kritisiert, ihm Fehler vorgeworfen und ihn zuletzt als «Katastrophe» bezeichnet.

Trump beschuldigt Ärzte

Nach den JHU-Statistiken hat die Pandemie in den USA bisher mehr als 230 000 Menschen das Leben gekostet. Trump hatte vor wenigen Tagen Ärzte beschuldigt, auch mit dem Coronavirus infizierte Herz- und Krebskranke nach deren Tod fälschlich als Covid-19-Tote zu registrieren, um mehr Geld zu machen. Eine Mehrheit der Amerikaner bescheinigt Trump in Umfragen ein schlechtes Krisenmanagement. Fauci geniesst in Befragungen deutlich mehr Vertrauen als Trump.

Fauci sagte der «Washington Post», er habe zuletzt Anfang Oktober mit Trump gesprochen, als dieser wegen seiner Covid-19-Erkrankung im Walter-Reed-Militärkrankenhaus behandelt wurde. Fauci kritisierte den Radiologen Scott Atlas, der Trump inzwischen zum Coronavirus berät. «Ich habe echte Probleme mit dem Typen», sagte Fauci. Atlas rede über Dinge, «von denen ich glaube, dass er keine wirklichen Einsichten oder Kenntnisse oder Erfahrungen hat. Er redet ständig über Dinge, die, wenn man sie seziert und analysiert, keinen Sinn ergeben.»

«Grosses Comeback»

Die Kommunikationsdirektorin des Weissen Hauses, Alyssa Farah, wies Faucis Kritik am Sonntag im Sender Fox News zurück. Sie räumte aber auch ein, dass es «einige Meinungsverschiedenheiten» zwischen den Experten der Coronavirus-Arbeitsgruppe des Weissen Hauses gebe.

Zwei Tage vor der Wahl in den USA hat Präsident Donald Trump trotz deutlich steigender Infektionszahlen einen Lockdown in der Corona-Pandemie wie in Europa ausgeschlossen. «Ich liefere das grosse amerikanische Comeback und wir haben keine Lockdowns», sagte Trump am Sonntag bei einem Wahlkampfauftritt in Washington im umkämpften Bundesstaat Michigan. Europa habe die Infektionszahlen trotz Lockdown nicht in den Griff bekommen, sagte der US-Präsident. «Jetzt müssen sie alles noch einmal machen. Was zum Teufel tun sie da? Ich glaube, ich gehe rüber und erkläre es ihnen.»

Der Republikaner sagte, sollte sein demokratischer Herausforderer Joe Biden die Wahl an diesem Dienstag gewinnen, wolle dieser über «einige Jahre» hinweg einen Lockdown. «Unter einem Biden-Lockdown würdet Ihr in einem Gefängnisstaat leben», sagte Trump. «Der Biden-Lockdown würde bedeuten: keine Schule, keine Abschlüsse, keine Hochzeiten, keine Thanksgiving, keine Ostern, kein Weihnachten, kein 4. Juli und keine Zukunft.» Trump stellte in Aussicht, dass es «eine Frage von Wochen» sei, bis es eine Impfung gegen das Coronavirus gebe.