Angriff mit Handfeuerwaffe : A$AP Rocky wegen Schiesserei am Flughafen Los Angeles festgenommen

Ein Twitter-User behauptet, dass der Rapper seine Freundin mit einer Angestellten hintergangen hat – und das, obwohl die beiden in wenigen Wochen ihr erstes Kind erwarten.

Der Musiker wird zur Last gelegt, während einer Schiesserei am 6. November 2021 eine Handfeuerwaffe auf eine ihm bekannte Person abgefeuert zu haben, die dadurch leicht verletzt worden sei.

US-Rapper A$AP Rocky wurde am 20. April 2022 in Los Angeles festgenommen.

Der US-Rapper A$AP Rocky ist wegen eines Schusswaffenvorfalls festgenommen worden. Der Lebenspartner von Pop-Superstar Rihanna wurde am Mittwoch am Flughafen der US-Westküstenmetropole Los Angeles in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte. Der Vorwurf lautet auf Angriff mit einer tödlichen Waffe.

A$AP Rocky und Rihanna erwarten ihr erstes Kind

Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Der in New York geborene Musiker wurde 2019 in der schwedischen Hauptstadt Stockholm nach einer Strassenschlägerei festgenommen. Er kam nach mehr als einem Monat in Untersuchungshaft frei und wurde später zu einer Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung verurteilt.