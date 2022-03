«Grauenhafte Tat» – A.F. muss Familie von ermordetem Ilias (7) 135’000 Franken zahlen

Am Tatort wurden noch am gleichen Tag viele Blumen, Kerzen und Geschenke niedergelegt.

Sowohl F. als auch die Eltern von Ilias fochten Teile des Urteils in der zweiten Instanz an.

Am Dienstag hat das Appellationsgericht die Verwahrung gegen A.F.* bestätigt. Die Frau war gegen das erstinstanzliche Urteil vorgegangen. Dass sie den siebenjährigen Buben getötet hatte, bestritt sie nie. «Es war das Handeln einer kranken Frau. Sie haben das Leben eines Buben ausgelöscht, der Ihnen nichts getan hat. Keinen Gedanken haben Sie an das Leid verschwendet, dass Sie über die Familie und die ganze Gesellschaft bringen», sagte die Gerichtspräsidentin in der Urteilsbegründung. Anders als das Strafgericht sprach Sie der Familie Schadenersatz von 12’000 Franken und 123’000 Genugtuung zu. F. bleibt bis auf Weiteres in Sicherheitshaft, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.