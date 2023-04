Jogger scherzte über Gefahr in den Bergen – «hoffentlich treffe ich keinen Bären»

Der 26-jährige Jogger, der in Norditalien bei einem Bärenangriff getötet wurde, wusste, was ihm in den Bergen erwarten konnte. Seine Freundin erzählt, wie er manchmal sogar Witze darüber machte.

Tödlicher Angriff in Norditalien : A.P. scherzte über Gefahr in den Bergen – «hoffentlich treffe ich keinen Bären»

Alessia G. trauert um ihren verstorbenen Freund A.P. Der 26-jährige Jogger aus Caldes in der norditalienischen Provinz Trient war am Mittwochabend in einem Waldstück im Val di Sole von einem Bären angegriffen und getötet worden. Alessia war die Erste, die die Rettungskräfte alarmierte, als ihr Partner vom Joggen nicht zurückkehrte.

«Er ging um 16 Uhr aus dem Haus. Ich war um 19 Uhr mit ihm verabredet, wir wollten an eine Geburtstagsfeier gehen», erzählt die Italienerin der Zeitung «Corriere del Trentino». Als A.P. nicht zur vereinbarten Zeit seine Freundin bei der Arbeit abholte, begann sie sich Sorgen zu machen. «Ich rief zuerst seine Mutter an, dann sah ich selbst am Fusse des Berges nach ihm.» Schliesslich wählte sie den Notruf. «Nach stundenlanger Suche kamen nach drei Uhr morgens die Carabinieri nach Hause, um uns die Nachricht zu überbringen.»

Wiederansiedlungsprojekt von Bären ist «aus dem Ruder gelaufen»

Über die Gefahren, im Wald zu joggen, sei sich A.P. sehr bewusst gewesen, sagt Alessia. «An diesem Berghang laufen Bären herum, und es gibt ziemlich viele.» Schätzungen zufolge leben in der Gegend etwa 15 Braunbären. «Jeder weiss, dass es zu einer Begegnung kommen kann», fügt sie hinzu. Ihr Freund habe sogar manchmal Witze darüber gemacht. «Hoffentlich treffe ich heute keinen Bären», pflegte der 26-Jährige zu sagen. «Leider war das der Fall», sagt nun seine trauernde Partnerin.

Alessia ist gleicher Meinung wie die Eltern von A.P.: Die Familie hat am Samstag angekündigt, die Provinz Trient und den italienischen Staat wegen der Wiedereinführung von Bären im Trentino zu verklagen. Im Visier steht die Art und Weise, in der das Wiederansiedlungsprojekt «Life Ursus» ohne ein Referendum unter der lokalen Bevölkerung umgesetzt wurde. Alessia stimmt dem zu: «Das Problem ist die schlecht gemanagte Situation im Projekt ‹Life Ursus›, die aus dem Ruder gelaufen ist.»

Alessia wird weiterhin wandern gehen

«Viele Menschen verstehen nicht, dass wir im Wald leben, und dass er zwar ein Lebensraum für Bären ist, aber auch unserer. Wenn ich von zu Hause weggehe, bin ich schon in den Bergen. Hier gibt es keinen Park, um in Ruhe laufen zu können», erklärt die Frau im Interview.

Sie verstehe, dass das Tier aus Instinkt gehandelt habe, um sich zu verteidigen, aber das sei nun kein Grund, es nicht zu erlegen. Für die Region sei es dennoch keine Lösung des Bärenproblems. «Auch wenn ein Bär erschossen wird, gibt es viele weitere gefährliche Bären», meint Alessia.