Tödlicher Unfall : A. R. (15) wurde in Sugiez von Zug erfasst

Ein 15-Jähriger wurde am Samstag in Sugiez FR von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Dem Unfall geht offenbar ein langer Streit zwischen Banden aus der Region voraus.

Am Samstagabend verabredeten sich zwei Teenagergruppen im Kanton Freiburg zu einem Streit. Nachdem die Polizei die Gruppen am Bahnhof Murten getrennt hatte, kam es beim Bahnhof in Sugiez zu einem tödlichen Unfall. Ein 15-Jähriger lief auf die Gleise und bemerkte einen herannahenden Zug nicht. Er starb im Spital an seinen Verletzungen.